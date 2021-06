Bandecchi, stoccata a Nicolas:”Dobbiamo fare una squadra, non un bancomat…”

Oltre che la Reggina, anche la Ternana confidava in Nicolas come portiere per la prossima stagione. Alla fine, l’estremo difensore brasiliano non ha scelto né l’una né l’altra, visto che per il suo passaggio al Pisa manca solo l’ufficialità.

Dopo gli interventi del direttore sportivo amaranto Massimo Taibi, anche Stefano Bandecchi, patron degli umbri, non le ha certo mandate a dire al diretto interessato.

All’interno di un post su Instagram, un tifoso ternano ha fatto presente a Bandecchi che la Ternana aveva sbagliato nel farsi scappare Nicolas (“Celo siamo fatti scappare come polli”, ha scritto il tifoso). La risposta del numero uno del club rossoverde, è stata tanto schietta quanto piccata. “Noi dobbiamo fare una squadra non un bancomat per bambini viziati e chiunque non possa garantire la vittoria assoluta e certa deve ricordarsi che morto un papa se ne fa un altro. Anche nell’anno passato dovevamo arrivare sesti solo perché gli altri avevano i migliori , poi abbiamo scoperto che il migliore stava nel nostro spogliatoio”.