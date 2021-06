Serie D girone I: sconfitte per San Luca e Cittanova, la classifica aggiornata

Tre calabresi in campo per i recuperi del campionato di serie D girone I, e sconfitte per tutte. Il Rende cede contro il Santa Maria del Cilento, mentre il San Luca dopo la rimonta viene beffato nel finale a Biancavilla. Sconfitta interna per il Cittanova contro il Dattilo. Questi i risultati dei recuperi e la classifica aggiornata:

RECUPERI ODIERNI

Recupero Giornata 29: Santa Maria Cilento-Rende 3-0

Recupero Giornata 30: Biancavilla-San Luca 3-2

Recupero Giornata 30: Cittanova-Dattilo 0-1

Classifica

67 ACR Messina

63 FC Messina

57 Gelbison

53 Acireale

52 San Luca

51 Dattilo

43 Rotonda

41 Biancavilla (-1)

40 Castrovillari

39 Licata

39 Paternò

38 Santa Maria del Cilento**

36 Troina

33 Cittanova

31 Rende

30 Città di Sant’Agata*

24 Marina di Ragusa*

19 Roccella

*una partita in meno

** due partite in meno