Prossima serie B: l’Albinoleffe di Giacchetta elimina il Catanzaro

Nelle gare di ritorno dei playoff di serie C accade di tutto. Alla fine sono Alessandria, Padova, Albinoleffe e Avellino a conquistare le semifinali. Impresa dell’Albinoleffe di Simone Giacchetta (Ds) che espugna Catanzaro con un gol al minuto 84 di Gelli su punizione, con i lombardi che volano in semifinale. Pazzesca la gara a Padova dove il Renate di Aimo Diana si porta sul 3 a 0, colpisce un palo, si divora una rete e se ne vede annullare un’altra per fuorigioco. Il gol di Ronaldo consente ai veneti l’accesso al turno successivo. Basta il gol di Arrighini nel primo tempo all’Alessandria per agguantare le semifinali playoff di Serie C. L’1-0 finale qualifica i Grigi a scapito della Feralpisalò. Tra Sudtirol e Avellino termina 1 a 0, con rigore di Casiraghi all’ottavo di recupero, ma in virtù del successo dell’andata sono i campani ad approdare alla prossima gara.

Questo il quadro delle semifinali (andata 6 giugno, ritorno 9 giugno:

Albinoleffe- Alessandria

Padova- Avellino