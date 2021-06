Mercato Reggina: non solo Vigorito, per il dopo-Nicolas c’è anche un altro nome

Dalla serata di ieri, Nicolas Andrade si può considerare un ex calciatore della Reggina (clicca qui).

La caccia al sostituto è già partita, così come sottolinea Gazzetta del Sud.

“Il toto-portiere- si legge-è cominciato. Già la scorsa settimana, vi avevamo riferito che, in caso di rottura con Nicolas, il candidato principale sarebbe stato Mauro Vigorito (31). Al momento, l’estremo difensore di proprietà del Lecce, chiuso negli ultimi tempi dal brasiliano Gabriel, resta il primo nome nella lista: Taibi sta già sondando il terreno, ulteriori sviluppi sono attesi in questi giorni. Cresciuto nel Cagliari, il pipelet di origini sarde conosce molto bene il torneo cadetto, ed in due occasioni (con i salentini e con il Frosinone) ha conquistato la promozione in A. Nel lungo curriculum, anche le esperienze con Carrarese, Triestina, Lumezzane, Venezia e Vicenza”.

Viviano in pole, poi un altro profilo. “Da tenere d’occhio, anche la pista che porta a Guglielmo Vicario (24) del Cagliari. Formatosi alla corte dell’Udinese, Vicario ha percorso un po’ tutte le tappe della gavetta, partendo dalla serie D con il Fontanafredda, per poi difendere i pali del Venezia per quattro campionati consecutivi (con gli arancioneroverdi, nel 2016/2017, ha vinto il campionato di Lega Pro, sotto la guida di Pippo Inzaghi). Negli ultimi due anni, prima il Perugia e poi il Cagliari: coi rossoblù, il classe ’96 ha timbrato le prime presenze da titolare nella massima serie, sostituendo Cragno (fuori a causa della positività al Covid) in quattro occasioni. Qualora Vicario dovesse scalzare Vigorito, i calabresi tenterebbero la via del prestito”.