Reggina-Taibi, possibile prolungamento nelle prossime settimane

Per Massimo Taibi, si avvicina la quarta stagione consecutiva da direttore sportivo della Reggina. Playoff centrati in Lega Pro e sfiorati in serie B, nel mezzo la vittoria di un campionato e la nomina come miglior ds di tutta la terza serie, per quel che concerne la stagione 2019/2020.

Numeri e risultati di livello, quelli ottenuti dall’ex portiere. Taibi e Gallo hanno definitivamente superato qualche “scoria” risalente allo scorso dicembre, e nelle prossime settimane il ds amaranto potrebbe allungare il contratto che lo lega al club dello Stretto fino a giugno del 2022. A riportarlo, l’edizione odierna della Gazzetta del Sud.