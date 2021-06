Reggina-Nicolas, è finita. Taibi: “Non aspettiamo nessuno”

Le strade della Reggina e di Nicolas de Andrade si separano definitivamente. A riportalo, l’edizione online della Gazzetta del Sud.

“Nicolas de Andrade- si legge. non difenderà i pali amaranto nella prossima stagione. Anche l’avventura del portiere brasiliano, così come quella di Baroni, è durata appena sei mesi. Da oggi, il club dello Stretto andrà a caccia di un altro portiere”.

Ulteriori dettagli, vengono aggiunti dalle dichiarazioni di Massimo Taibi. “Avevamo fatto una proposta di rinnovo all’estremo difensore-prosegue Gazzetta-, ma prendiamo atto che continuava a tergiversare. Lo ringrazio per quanto fatto in questi sei mesi, ma la Reggina non aspetta nessuno. La maglia amaranto viene prima di tutto, chi la vuole indossare deve dimostrare entusiasmo e darle assoluta priorità”. Al momento, il favorito per prendere il posto di Nicolas è Mauro Vigorito.