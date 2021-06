Mercato Reggina: primo contatto per Obi, ma…

Il mercato sta per entrare nel vivo, amaranto pronti ad intensificare le operazioni per rinforzare l'organico.

Sciolto il nodo allenatore, la Reggina si è messa subito al lavoro per intensificare le operazioni relative al parco calciatori. Sull’agenda, sono già spuntati alcuni nomi che con Aglietti hanno reso al meglio.

“Il nuovo tecnico ed il ds Taibi– si legge su Gazzetta del Sud-sono già al lavoro per la Reggina che verrà. Le idee, si stanno già trasformando in trattative concrete. La prima, riguarda Joel Obi (30), centrocampista nigeriano che sotto la gestione Aglietti ha collezionato 61 presenze col Chievo, realizzando cinque reti e tre assist vincenti ed indossando la fascia da capitano. Dal 30 giugno, l’ex Inter sarà un calciatore tesserabile a parametro zero, ma il primo contatto avuto con il procuratore, ha fatto registrare una richiesta ritenuta davvero troppo alta: di sicuro se ne riparlerà, per capire se ci sono o meno i margini per colmare le distanze tra domanda ed offerta”.

Obi rappresenta una potenziale trattativa, oltre al nigeriano ci sono due idee. “Sull’agenda potrebbero finire anche Luigi Canotto (27) e Luca Garritano (27), centrocampisti offensivi messisi anch’essi in evidenza con il Chievo: in questo caso, almeno per il momento, si tratta più che altro di un’idea, anche perché entrambi sono legati ai gialloblù fino al 2023″.