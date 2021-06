CorSport: Bari, per tornare in serie B si punta su Giacchetta e Toscano

Un’altra delusione per il Bari, eliminato per il secondo anno consecutivo ai playoff di Lega Pro. Il club di De Laurentis, per tornare in serie cadetta, potrebbe rivolgersi a due protagonisti del calcio reggino, ovvero Mimmo Toscano e Simone Giacchetta.

La notizia, riportata oggi dal CorSport, è stata ripresa da tuttocalciopuglia.com.

“Un marchio reggino per il nuovo Bari. Il chiarissimo oggetto del desiderio: Giacchetta e Toscano. Due uomini vincenti- si legge- che Luigi De Laurentiis vuole mettere insieme. È Simone Giacchetta il profilo giusto per il nuovo progetto, ma il diesse non intende staccarsi neppure per un attimo dall’Albinoleffe, la sua ultima creatura che domani sera si giocherà col Catanzaro il passaggio alla final four dei playoff. Mimmo Toscano, reggino doc, ha già dato, invece, abbondantemente il suo okay a trasferirsi armi e bagagli dallo Stretto in riva all’Adriatico”.