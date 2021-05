Serie D, mercoledì in campo San Luca e Cittanova

Un altro mercoledì di recuperi. Tre le gare in programma nel girone I di serie D, riguardanti la 29^ e la 30^ giornata. Sul campo di un Biancavilla che non ha più nulla da chiedere, il San Luca ha la possibilità di portarsi al quarto posto, a soli tre punti dalla terza posizione,. mentre la Cittanovese, contro un Datillo ancora in corsa per i playoff, può dare una “spallata” decisiva al discorso salvezza.

Completa il quadro, Santa Maria Cilento-Rende.

Di seguito, programma, arbitri e classifica aggiornata.

Recupero 29^ giornata

Santa Maria Cilento-Rende

Casalini di Pontedera (Jorgji di Albano Laziale e Minutolo di Messina)

Recupero 30^ giornata

Biancavilla-San Luca

Tomasi di Lecce (Spagnolo di Lecce e Scafuri di Reggio Emilia)

Cittanovese-Dattilo

Mihalache di Terni (Cufari di Torino e Monfregola di Gradisca d’Isonzo)

Classifica aggiornata

67 ACR Messina

63 FC Messina

57 Gelbison

53 Acireale

52 San Luca*

48 Dattilo*

43 Rotonda

40 Castrovillari

39 Licata

39 Paternò

38 Biancavilla (-1)*

36 Troina

35 Santa Maria del Cilento***

33 Cittanovese*

31 Rende*

30 Città di Sant’Agata*

24 Marina di Ragusa*

19 Roccella

*una partita in meno

***tre partite in meno