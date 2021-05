Serie B, il valzer della panchine: Modesto e Crotone vicinissimi, suggestione Inzaghi per il Brescia

I pitagorici in pressing sull'ormai ex allenatore della Pro Vercelli, le rondinelle sognano l'ex Milan e Juventus.

Altri due tasselli al loro posto, per quanto riguarda le panchine della serie B 2021/2022. Alfredo Aglietti e Marco Baroni ritrovano due piazze dove sono stati protagonisti da calciatori, firmando con Reggina e Lecce.

Per due caselle ufficialmente riempite, ce ne sono altre che attendono di sbloccarsi da un momento all’altro. Come riportato da ottopagine.it, Fabio Caserta potrebbe lasciare Perugia per accettare l’offerta del Benevento. Ciccio Modesto invece, è vicinissimo al ritorno in Calabria: dopo l’ottima esperienza con la Pro Vercelli, nel futuro dovrebbe esserci il Crotone.

Anche il Brescia sfoglia la margherita. Come riportato da tuttomercatoweb.com, i lombardi sperano di convincere Pippo Inzaghi, vincitore del torneo di B 2019/2020.