Reggina, Aglietti e quell’elogio a Denis: “Un grandissimo attaccante”

Se il Chievo non ottenne al Granillo di Reggio Calabria una vittoria meritatissima, fu solo grazie ad uno splendido gol di German Denis, il quale timbrò l’1-1 a tempo quasi scaduto, con uno splendido colpo di testa in tuffo.

Nell’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, nella quale manifestò il sogno di poter tornare a Reggio come allenatore, Aglietti elogiò apertamente il centravanti argentino. “Un grandissimo attaccante, l’ho visto davvero tirato a lucido. In occasione del gol del pari, oltre che nel colpo di testa in tuffo, è stato perfetto anche nel cercare la posizione, al momento del cross”.

A distanza di poco più di due mesi, Aglietti e Denis si ritrovano, stavolta nella stessa squadra: di sicuro non è una soluzione provvisoria, visto che El Tanque è uno dei calciatori da cui si ripartirà.