La Reggina, Aglietti e quel sogno accarezzato già a marzo: “Sarebbe bellissimo…”

I sogni son desideri, ed a volte si realizzano. Anche quando si è seduto su altre panchine, affrontando la Reggina da avversario, Alfredo Aglietti non ha mai fatto mistero del legame con la città della fata Morgana, confidando il desiderio di poter tornare in amaranto.

A precisa domanda, nel corso di un’intervista rilasciata poco più di due mesi fa alla Gazzetta del Sud, il tecnico toscano rispose così. “Io contattato nel 2019 per sostituire Cevoli? Solo una suggestione, vi garantisco che non sono stato contattato da nessuno. Futuro? Io e la mia famiglia saremo sempre legatissimi a Reggio. Adesso pensiamo al presente, ma non nego che, in futuro, poter allenare la Reggina sarebbe bellissimo”.

Aglietti e la Reggina non lo sapevano, ma quel futuro, tutto colorato d’amaranto, era già dietro l’angolo…