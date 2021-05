Serie D, risultati dei recuperi e nuova classifica: il Roccella ritrova la vittoria

Disputati quattro recuperi del Girone I di Serie D, tra questi trova posto il successo del Roccella, tre punti che valgono più per l’onore che per la classifica, dato che la retrocessione aritmetica è giunta sette giorni fa. Battuto il Biancavilla per 2-1, decisivo l’uno-due firmato da Coluccio e Liviera a metà ripresa; ospiti a segno nel finale con Viglianisi ma la rimonta non si completa e la squadra di Galati riassapora la vittoria che mancava dal 21 febbraio a Paternò, mentre al “Ninetto Muscolo” l’unico successo era datato 29 novembre 2020 contro il Troina. Le reti di Fragapane e Terranova mantengono il Dattilo in corsa per il quinto posto, lasciando il Città di Sant’Agata terzultimo. Parità tra Santa Maria del Cilento e Licata, con i campani ormai ad un passo dall’aritmetica salvezza già raggiunta dai siciliani. La rete di Pozzebon ad un quarto d’ora dal termine porta l’Acireale al quarto posto, eliminando definitivamente il Rotonda dalla corsa playoff.

Recuperi 27^ giornata

Santa Maria del Cilento-Licata 1-1

Rotonda-Acireale 0-1

Recuperi 29^ giornata

Dattilo-Città di Sant’Agata 2-0

Roccella-Biancavilla 2-1

Classifica aggiornata

67 ACR Messina

63 FC Messina

57 Gelbison

53 Acireale

52 San Luca*

48 Dattilo*

43 Rotonda

40 Castrovillari

39 Licata

39 Paternò

38 Biancavilla (-1)*

36 Troina

35 Santa Maria del Cilento***

33 Cittanovese*

31 Rende*

30 Città di Sant’Agata*

24 Marina di Ragusa*

19 Roccella

*una partita in meno

***tre partite in meno

Recuperi di mercoledì 2 giugno

Biancavilla-San Luca (30^ giornata)

Cittanovese-Dattilo (30^ giornata)

Santa Maria del Cilento-Rende (29^ giornata)