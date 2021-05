Reggina Primavera, chiusura col botto a Cosenza: il derby è amaranto

La Reggina chiude in crescendo una stagione complicata e piena di difficoltà, dettate soprattutto dall’emergenza Covid. Un’altra prova di cuore e coraggio per i baby amaranto di mister Falsini, i quali, dopo aver battuto lo Spezia, centrano il bis contro il Cosenza.

La doppietta di Nicolau non basta ai rossoblù, gli amaranto annullano il vantaggio silano con Costantino, anch’esso autore di due reti, fino a mettere la freccia grazie a Bongani.

Di seguito, il tabellino a cura di reggina1914.it.

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 22ª GIORNATA

COSENZA-REGGINA 2-3

Marcatori: 26′ Nicolau (C), 34′ Costantino (R), 42′ Nicolau (C), 66′ Costantino (R), 77′ Bongani (R).

Cosenza: Borrelli, Nobile, Musumeci, Caracciolo (51′ Prestianni), Szyszka, Duli (70′ Perrotta), Teyou Tamo, Gaudio, Zilli (51′ Azzaro), Arioli, Nicolau (70′ Belcastro). A disposizione: Di Stasi, Perez, Tutino, Laurito, De Rogatis, Gigliotti, Di Fatta, Basile. Allenatore: Gatto.

Reggina: Lofaro, Scolaro, Nemia (46′ Spaticchia), Irrera (51′ Bongani), Traore (46′ Domanico), Rechichi, Foti, Carlucci (70′ Pannuti), Provazza, Rao, Costantino. A disposizione: Ammirati, Di, Bella, Pavia, Tersinio, Palumbo, Guglielmo, Sciarrone. Allenatore: Scappatura.

Arbitro: Antonino Costanza di Agrigento (Giuseppe Trischitta di Messina e Roberto Allocco di Bra).

Note – Al 50′ Zilli (C) fallisce un calcio di rigore. Ammoniti: Caracciolo (C), Foti (R). Espulso: 80′ Belcastro (C). Calci d’angolo: 6-6.