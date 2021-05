Reggina, le pagelle della stagione: German Denis esemplare

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B.

German Denis – Professionista esemplare, all’alba dei 40 anni German Denis è sempre più affamato. Si sobbarca l’intero attacco amaranto per l’intera prima parte di stagione, corre e rincorre, e anche quando sbaglia dal dischetto resta l’uomo su cui affidarsi per sperare. Il cambio di tecnico e di modulo, il contemporaneo arrivo di Montalto, gli offrono meno minutaggio ma maggiore possibilità di essere incisivo e decisivo: e così è stato. Segna ancora gol importanti per lui (Pescara e Chievo), emoziona come il primo giorno, non tira indietro mai la gamba, non lesina impegno, con la sua passione smisurata resta sempre da ammirare. Chiude il secondo campionato con la maglia della Reggina con 30 presenze, 4 gol, 2 assist: Tanque esemplare. Voto 7.

Vin. Ie.