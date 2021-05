Reggina, Dalle Mura convocato nella Nazionale Under 20

C’è anche il difensore Christian Dalle Mura nell’ultimo anno alla Reggina ma di proprietà della Fiorentina, nell’elenco dei 30 convocati della nazionale Under 20. Il tecnico Alberto Bollini ha convocato 30 giocatori per uno stage e due amichevoli. L’appuntamento al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia è per la sera del primo giugno e, dopo aver effettuato i test anti covid, sosterranno dal giorno dopo fino al 4 giugno un doppio allenamento quotidiano. La mattina di sabato 5 giugno, gli Azzurrini si sposteranno a Coverciano per impegnare alle 11 in una partita di allenamento la Nazionale di Roberto Mancini, al Centro Tecnico Federale per preparare l’imminente Campionato Europeo. Domenica 6 giugno, trasferimento alla volta di San Marino dove allo Stadio Serravalle, alle 18, i ragazzi di Bollini affronteranno la locale Nazionale maggiore.

Elenco dei Convocati

Portieri: Alessandro Russo (Virtus Entella), Filippo Rinaldi (Parma), Stefano Turati (Sassuolo);

Difensori: Gabriele Ferrarini (Venezia), Devid Eugene Bouah (Cosenza), Tommaso Cassandro (Cittadella), Davide Bettella (Monza), Memeh Caleb Okoli (Spal), Andrea Papetti (Brescia), Andrea Carboni (Cagliari), Christian Dalle Mura (Reggina), Antonino Gallo (Lecce);

Centrocampisti: Jacopo Da Riva (Vicenza), Filippo Ranocchia (Juventus), Mattia Viviani (Brescia), Manolo Portanova (Genoa), Nicolò Fagioli (Juventus), Fabrizio Caligara (Ascoli), Franco Daryl Tongya Heubang (Olimpique Marsiglia), Marco Brescianini (Virtus Entella), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas Verona), Alessio Riccardi (Delfino Pescara), Emanuele Zelli (ChievoVerona);

Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Ascoli), Lorenzo Colombo (Cremonese), Pietro Pellegri (Monaco), Sebastiano Esposito (Venezia), Emanuel Vignato (Bologna), Eddie Anthony Salcedo Mora (Hellas Verona), Nicolò Cudrig (Monaco).