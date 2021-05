Reggina, col cambio di guida tecnica cambieranno anche le strategie…

Via Baroni, Alfredo Aglietti ad un passo. La settimana che sta andando agli archivi, ha portato importantissime novità in casa Reggina.

Il cambio di guida tecnica, porterà alcuni repentini cambi di idee sul fronte organico, così come riporta l’edizione odierna di Gazzetta del Sud.

“Calciatori come Adriano Montalto (33) potrebbero avere molte più chance- si legge- inerenti una permanenza nella città della fata Morgana. La Reggina ha comunque intenzione di ripartire da una base composta da 6/7 titolari, e tale linea guida verrà condivisa anche dal nuovo allenatore. Da valutare, anche alcune bozze di nomi che erano stati fatti in entrata, vedi i portieri Marco Pissardo (23) e Stefano Turati (19) o i fantasisti Gianluca Gaetano (21) e Aristidi Kolaj (22). Probabilmente, verranno interrotti i colloqui esplorativi col Bologna, risalenti ad alcuni giorni fa ed inerenti il rinnovo dei prestiti di Michael Kingsley (21) ed Orji Okwonkwo (23), in quanto entrambi erano profili rientranti nel progetto targato Baroni. Tutt’altro che interrotta invece, la trattativa per il rinnovo di Nicolas De Andrade (33)”.