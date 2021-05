Ex amaranto, Giacchetta avverte il Catanzaro: “L’Albinoleffe vuole arrivare in alto”

Tutto pronto per i quarti di finale dei playoff di Lega Pro. Una delle sorprese di queste final eight, è sicuramente l’Albinoleffe, capace di eliminare il Modena grazie ad un’autentica impresa sul campo dei gialloblù emiliani.

Simone Giacchetta, icona del calcio reggino e ds dei bergamaschi da ormai cinque anni, ai microfoni di tuttoc.com ha detto la sua sull’imminente sfida col Catanzaro. “ Per me che sono stato anni alla Reggina-si legge- tornare in Calabria è un piacere. Andremo lì per dimostrare che anche una piccola squadra può arrivare in alto. Dobbiamo pensare a prepararla al meglio portandoci dietro la partita di Modena. Abbiamo conquistato il passaggio di turno sopperendo alla differenza di livello tecnico con le nostre qualità umane e morali”.

Giallorossi avversario di livello, ma l’Albinoleffe proverà un altro colpaccio. “Il Catanzaro? È arrivato secondo nel Girone C, ha giocatori di alto livello ed esperienza che fanno la differenza con una semplice giocata. Noi piccoli affrontiamo una grande, ci sarà da soffrire. Giocheremo la gara col sorriso dentro e sulle ali dell’entusiasmo vorremo costruire qualcosa di importante”.