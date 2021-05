Serie D, domenica quattro recuperi: programma ed arbitri

In campo anche una reggina.

Domenica di recuperi, per il girone I di serie D. In programma quattro sfide, che manderanno agli archivi la 27^ e la 29^ giornata. Per quanto riguarda le reggine, sarà di scena il Roccella, impegnato sul proprio terreno di gioco contro il Biancavilla.

Recuperi 27^ giornata

Polisportiva Santa Maria Cilento-Licata

Gagliardini di Macerata (Patruno di Bari e Iuliano di Siena)

Rotonda-Acireale

Robilotta di Sala Consilina (Sciammarella di Paola e Quici di Campobasso)

Recuperi 29^ giornata

Dattilo-Città di Sant’Agata

Pistarelli di Fermo (Di Bartolomei di Campobasso e Piccinini di Ancona)

Roccella-Biancavilla

Natilla di Molfetta (Lanzellotto di Roma 2 e Serra di Tivoli)

CLASSIFICA aggiornata

Acr Messina 67

Fc Messina 63

Gelbison 57

San Luca 52 *

Acireale 50 *

Dattilo 45 **

Rotonda 43 *

Castrovillari 40

Paternò 39

Biancavilla (-1) 38 **

Licata 38 *

Troina 36

Santa Maria Cilento 34 ****

Cittanovese 33 *

Rende 31 *

Città di Sant’Agata 30 **

Marina di Ragusa 24 *

Roccella 16 *