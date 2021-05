Serie B: ufficiale, Sottil resta alla guida dell’Ascoli

Un altro epilogo abbastanza scontato, un’altra società che mette fine definitivamente alla questione allenatore.

Andrea Sottil sarà l’allenatore dell’Ascoli anche nel prossimo campionato, dopo la grande rimonta che, in questa stagione, ha condotto i marchigiani alla salvezza.

Di seguito, il comunicato della società.

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. è lieta di annunciare ufficialmente che l’allenatore Andrea Sottil sarà alla guida della squadra bianconera anche per la s.s. 2021/22. Il tecnico, nel colloquio intercorso nella giornata di ieri col Patron Massimo Pulcinelli, si è detto orgoglioso di essere a capo del progetto Ascoli anche per la prossima stagione e ha rinnovato per sè e per lo staff la volontà di proseguire il rapporto con la più grande stima nei confronti del numero uno di Corso Vittorio Emanuele.