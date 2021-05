Gazzetta del Sud: Reggina, accordo di massima con Alfredo Aglietti

Reggina ed Aglietti, matrimonio ad un passo. Qualora non dovessero registrarsi nuovi ribaltoni, sarà l’indimenticabile bomber il prossimo tecnico amaranto.

“Da candidato principale- si legge sull’edizione online di Gazzetta del Sud- a promesso sposo. La Reggina ha incontrato Alfredo Aglietti nella serata di oggi, le parti sono a buon punto. La vicenda Baroni insegna che non bisogna mai dare niente per scontato fino al momento delle firme, ma sembra ci siano davvero tutti i presupposti affinché il tecnico di San Giovanni Valdarno torni nella piazza che già lo ha visto grande protagonista come calciatore”.