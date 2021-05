Serie D, San Luca e Cittanovese sempre più vicine al traguardo

Il rigore di Carbone al 94' contro il Marina di Ragusa ha fatto la felicità non solo del San Luca, ma anche della Cittanovese e di tutte le squadre in lotta per la salvezza

Il “ribaltone” operato dal San Luca domenica contro il Marina di Ragusa è di quelli che valgono una stagione. Sotto di un gol contro una squadra che sta lottando con le unghie e con i denti per recuperare il divario dalla zona salvezza, nei minuti conclusivi del match, la celeberrima “zona Cesarini”, la squadra di Cozza ha gettato il cuore oltre l’ostacolo trovando il pari con Alessio Leveque al minuto 85 e prendendosi l’intera posta in palio al 94′ con il calcio di rigore del solito, implacabile, Domenico Carbone, una garanzia dagli undici metri.

La sosta consentirà alle squadre rimaste indietro di recuperare i propri incontri, prima del rush finale che prenderà il via il 13 giugno. Il San Luca dovrà andare in campo mercoledì prossimo a Biancavilla per la disputa del match rinviato il 19 maggio, un’opportunità ghiotta per potersi avvicinare ulteriormente a quel terzo posto occupato dalla Gelbison, distante adesso 5 punti a seguito delle due sconfitte di fila rimediate..

L’uno-due firmato da Leveque e Carbone ha fatto felice non soltanto il club aspromontano. Tutte le squadre in corsa per la salvezza hanno tirato un sospiro di sollievo, vedendo il traguardo più vicino, e tra queste c’è di certo la Cittanovese che sconfitta a Paternò, ha mantenuto il +9 sul Marina di Ragusa proprio grazie al successo in rimonta del San Luca, dopo aver tremato per oltre un’ora a causa del parziale che maturava al “Corrado Alvaro”. Calcoli alla mano, a Viola e compagni mancano adesso 3 punti per poter festeggiare la salvezza, traguardo tagliato ormai da molte squadre, sempre grazie alla vittoria della compagine di Cozza sui ragusani: Castrovillari, Paternò, Biancavilla e Licata possono già pensare alla prossima stagione. Il Troina, a +12 sul Marina di Ragusa, avrà lo scontro diretto alla ripresa del campionato; il Santa Maria del Cilento, a +10, avrà quattro partite da recuperare in queste settimane, tra le quali lo scontro diretto con i ragusani il prossimo 6 giugno. Alle spalle della Cittanovese, le squadre più vicine al Marina di Ragusa sono Rende (a +7) e Città di Sant’Agata ( a +6).