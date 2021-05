Reggina, l’organico attuale: il numero dei calciatori amaranto sale a 25

Al netto della fine dei prestiti, sia in entrata che in uscita, al momento la Reggina può contare su 25 calciatori in organico. Alla lista attuale, da stasera si aggiunge Gabriele Rolando (clicca qui per i dettagli), mentre successivamente andranno aggiunti Desiderio Garufo e Nikola Vasic, attualmente impegnati nei playoff di Lega Pro (Catanzaro) e nella serie B svedese (Vasalund). Punto interrogativo, per Gabriele Rolando, anch’esso impegnato nei playoff: in caso di promozione in B, il Bari ha l’opzione per il riscatto.

Portieri: Farroni, Guarna, Nicolas.

Difensori: Cionek, Di Chiara, Gasparetto, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Rubin, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Crimi, Crisetig, Faty, Mastour, Paolucci, Situm.

Attaccanti: Denis, Menez, Montalto.

Totale calciatori: 25.