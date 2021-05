Reggina, ribaltone amaranto: Baroni si allontana

Secondo quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, è quello di oggi il giorno decisivo per capire il futuro di Marco Baroni e della Reggina. Nonostante nel weekend le percentuali fossero nettamente a favore della società amaranto, nelle ultime ore qualcosa è cambiato e Baroni potrebbe non guidare la Reggina nella prossima stagione.

“In serata – scrive Gazzetta del Sud – si dovrebbe sapere se Marco Baroni siederà sulla panchina amaranto fino al 30 giugno del 2023, o se gli amaranto dovranno guardarsi intorno. Il tecnico fiorentino, in queste ore, è atteso dal club per un incontro “vis-à-vis”, dal quale emergerà una risposta definitiva. Rispetto al quadro tracciato ieri, va aggiunta una novità sostanziale. Il Lecce è passato dalle parole ai fatti, per quanto riguarda i salentini il profilo di Baroni non è più solo un nome su un’agenda. Tradotto in termini pratici, significa contatto concreto, avvenuto nella giornata di ieri. Baroni – scrive ancora Gazzetta del Sud – è un professionista, e come tale ha il pieno diritto di valutare ulteriori offerte, specie se particolarmente allettanti. Allo stesso modo, la Reggina è una società tra le più importanti del meridione, con oltre un secolo di storia alle spalle e con ambizioni presenti e future, ed ha parimenti tutto il diritto di far si che una trattativa non si dilunghi troppo. Il tempo sembra davvero scaduto, la clessidra oscillerà tra l’annuncio ufficiale, relativo ad una fumata bianca, ed un dietrofront che aprirebbe un nuovo capitolo alla voce “colpi di scena, che in questo momento sono tutt’altro che da escludere”.

fonte: gazzetta del sud