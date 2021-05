Replicare l’ottima operazione Folorunsho. Ci potrebbe essere ancora un giovane del Napoli, nel futuro della Reggina. Lontana dall’essere una trattativa, come ovvio in questa fase di calciomercato, ma agli amaranto piace il giovane talento dei partenopei Gianluca Gaetano, messosi in luce in questa stagione con la maglia della Cremonese.

Per lui 35 presenze e 5 gol in stagione. Trequartista classe 2000, alla sua prima esperienza tra i “Pro”, Gaetano può ricoprire sia il ruolo di fantasista centrale dietro l’attacco, sia di esterno offensivo “alto”: un calciatore che per caratteristiche sarebbe l’ideale per il gioco di Marco Baroni, tecnico che potrebbe restare in amaranto. Lo stesso allenatore toscano, in una recente intervista al Guerin Sportivo, ha menzionato proprio Gaetano come uno dei giovani più interessanti e con maggiori prospettive della cadetteria. Nessuna trattativa lo ribadiamo, anche perchè il giocatore ha richieste in serie A, ma certamente quello di Gaetano è un profilo in agenda. Sarà il tempo, a dire se dalle idee si passerà o meno ai fatti concreti.

Vin.ie.