Serie B, classifica clean sheet: Nicolas al 6° posto, Belec sul gradino più alto

Anche Guarna in graduatoria, Plizzari sempre con gol subiti

Uno dei protagonisti assoluti della seconda parte di stagione della Reggina è senza dubbio Nicolas Andrade. Le qualità e l’esperienza dell’estremo difensore brasiliano hanno convinto la società a puntare nuovamente su di lui anche per il prossimo campionato, con un rinnovo che sembra ormai vicino. Oltre alle prestazioni eccellenti e ai 3 rigori parati, c’è un ulteriore dato che certifica la sua efficacia tra i pali: con gli 8 clean sheet ottenuti nel girone di ritorno, Nicolas si posiziona al 6° posto nella speciale classifica dei portieri che hanno mantenuto la porta inviolata in più occasioni.

Sul primo gradino del podio troviamo il portiere della Salernitana Vid Belec, che con le sue parate ha contribuito allo storico ritorno dei granata nella massima serie. Lo sloveno ha ottenuto 14 clean sheet stagionali, subendo 34 reti in 34 presenze. Tutti a quota 13, al secondo posto troviamo a pari merito Di Gregorio (Monza), Perisan (Pordenone) e Semper (Chievo), mentre l’estremo difensore dell’Empoli Brignoli si deve accontentare della medaglia di bronzo con 12 clean sheet. Quarto e quinto posto per Bardi (Frosinone)e Lezzerini (Venezia), rispettivamente a quota 11 e 10.

Enrico Guarna (3 clean sheet) si posiziona 25° in questa speciale classifica, a pari merito con con Adamonis (Salernitana)e Mäenpää (Venezia), mentre il secondo portiere amaranto Alessandro Plizzari ha subito almeno una rete in tutti i match disputati in stagione.

Santo Romeo