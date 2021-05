Reggina, le pagelle della stagione: grinta da guerriero per Loiacono

A stagione regolare conclusa, è il tempo opportuno per giudizi e analisi sul rendimento dei calciatori della Reggina in questo torneo di B.

Giuseppe Loiacono – Protagonista assoluto della promozione in serie B, anche l’inizio di stagione di Loiacono si contraddistingue per il rendimento altalenante. Alcune prestazioni sottotono, nel momento negativo della retroguardia amaranto, alternate a giornate da vero gladiatore. Non viene mai meno alle sue caratteristiche, cresce alla distanza specie in termini di sicurezza e affidabilità, in alcune gare del ritorno è costantemente tra i migliori in campo. Non sempre titolare, quando chiamato in causa suda sempre la maglia, mettendoci grinta e agonismo. Voto 6,5

vin.ie.