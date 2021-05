Reggina, gli Ultras chiamano la tifoseria: “Domani sera riunione importante”

In attesa di tornare finalmente sui gradoni della loro amata Curva, in attesa di poter tornare a sostenere gli amaranto negli stadi dell’Italia intera. Per la serata di domani, martedì 25 maggio, gli Ultras amaranto hanno indetto una riunione, che si terrà presso la sede inaugurata nel 2018.

Di seguito, la nota apparsa sulla pagina facebook Diffidati Liberi Reggio Calabria.

“Importante riunione. È gradita la presenza di tutti, soprattutto chi ha a cuore la nostra amata CurvaSud dalle nuove alle vecchie generazioni”.