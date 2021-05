L’Eccellenza entra nel vivo: gli accoppiamenti dei playoff

Gli ultimi 90′ della regular season hanno disegnato il tabellone dei playoff di Eccellenza che proietteranno una delle otto contendenti in Serie D. Da domenica 30 maggio si partirà con i quarti di finale, in gare ad eliminazione diretta di sola andata, in casa della squadra meglio classificata. In caso di parità dopo i 90′ si disputeranno due tempi supplementari; permanendo la parità, sarà considerata vincente la formazione meglio classificata (dunque quella che gioca in casa). Tali regole varranno anche per le semifinali, in programma il 6 giugno, e per la finale, domenica 13 giugno.

Il gol di Arena nei minuti finali a Palmi ha regalato al Sersale un primo posto che vale oro, un primato strappato dalle mani del Sambiase: stessi punti per le due formazioni giallorosse, uniche imbattute e pari nello scontro diretto; prima della rete di Arena, identica era anche la differenza reti ma i lametini erano in vantaggio per il numero di gol segnati. La seconda rete del Sersale ha fatto quindi pendere l’ago della bilancia in favore della formazione di mister Saladino, che nei quarti se la vedrà con il Soriano, ultimo in graduatoria. Nella parte alta del tabellone arriva, con un doppio sorpasso all’ultima curva degno della Formula Uno, il Locri, che quasi al 90′ trova il gol della vittoria contro il Soriano, aggiudicandosi il quarto posto, soffiato allo Scalea che renderà visita alla formazione di Mancini.

Nella parte bassa del tabellone doppio match a Lamezia nei quarti: il Sambiase beffato in extremis e dovutosi accontentare del secondo posto, riceverà la Palmese, piegata di misura e con gran fatica dalla formazione di mister Fanello appena una settimana fa; per una completa rievocazione della sesta giornata nel lametino, la Vigor, terza classificata, riceverà quella Reggiomediterranea che nel penultimo turno aveva imposto ai biancoverdi uno 0-0 rivelatosi molto pesante, dato che con due punti in più la formazione di Vargas avrebbe chiuso al primo posto. Reggiomediterranea che venderà cara la pelle, soprattutto dopo il rientro di Padin, già in grado di lasciare il segno contro il Sambiase.

ECCELLENZA – PLAYOFF

Quarti di finale (30/05/2021)

Sersale-Soriano (1)

Locri-Scalea (4)

Sambiase-Palmese (2)

Vigor Lamezia-Reggiomediterranea (3)

Semifinali (06/06/2021)

Vincente 1-Vincente 4

Vincente 2-Vincente 3

Finale (13/06/2021)