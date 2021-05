Eccellenza, Palmese-Sersale 0-2: il tabellino del match

Sconfitta interna per i neroverdi

Il Sersale vince a Palmi e chiude al primo posto il mini-torneo di Eccellenza in attesa dei playoff promozione che prenderanno il via domenica prossima. Il gol di Arena determinante per la miglior differenza reti finale. Questo il tabellino del match:

Palmese-Sersale 0-2

Marcatori: 32’ pt Talarico, 46’ st Arena

Palmese: Zoccali, Luppino (34’ st Gatto), Gambi, Dieme (29’ st Fiorino), Nucera, Tali, Ricardinho (10’ st Condemi), Libri, Borges, Sapone, Mazzei. A disp: Caputo, Neri, Pititto, De Luca, Gueye, Todaro. All. Germano

Sersale: Russo, Menniti, Scalise, Corosinti, Comito, Zurlo, Nesticò, Leta, Talarico (20’ st Arena), Tassoni ( 38’ st Torchia). A disp: Parrottino, Cristaudo, Capellupo, Alfieri, Plati. All. Saladino

Arbitro: Idone di Reggio Calabria (Piccolo di Vibo Valentina e Luccisano di Taurianova)

Note – Osservato un minuto di silenzio in ricordo di Filippo Viscido, ex calciatore della Palmese