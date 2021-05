Eccellenza, classifica marcatori: Russo aggancia Angotti al comando

Ultimi 90′ del torneo di Eccellenza ricchi di emozioni e colpi di scena fino all’ultimo istante. La Vigor travolge lo Scalea privo dello squalificato Angotti, ne approfitta Nicola Russo che chiude il match e aggancia in vetta alla graduatoria dei marcatori il bomber nerostellato. Trascinatore a sorpresa del Locri in questo torneo, Martinez quasi al 90′ ha spedito gli amaranto al quarto posto con la sua terza rete. Stesso numero di gol per Padin, tornato a pieno regime dopo un mese, ma la sua terza marcatura, giunta contro il Sambiase, si rivela inutile per la Reggiomediterranea: Fioretti segna una doppietta che lo porta a ridosso del primo posto, riscattando il penalty fallito contro la Palmese. Il gol più pesante della giornata è però una prima volta in questo torneo: Vincenzo Arena, classe 2002, giunto al Sersale alla vigilia del mini-campionato direttamente dall’Isola Capo Rizzuto, ha messo a segno a Palmi il gol che fa la differenza, regalando ai giallorossi il primato in classifica.

Classifica marcatori

4 reti: Angotti (Scalea, 1 rig.), Nic. Russo (Vigor Lamezia, 1 rig.).

3 reti: Martinez (Locri), Padin (Reggiomediterranea, 1 rig.), Fioretti, Umbaca (Sambiase, 2 rig.).

2 reti: Gatto (Palmese), Bernardi (Sambiase), Richella (Scalea), Caliò, Ant. Russo, Zurlo (Sersale), Santaguida (Soriano), Haberkon (Vigor Lamezia).

1 rete: Catania, Dodaro (1 rig.), Lomartire, Pagano, Zampaglione (Locri), Sapone (Palmese), Dalloro, Puntoriere, Semenzin, Stefanazzi (Reggiomediterranea), Mandarano, Trentinella, Verso, Vitale (Sambiase), Pizzoleo, (Scalea), Arena, Nesticò, Talarico (Sersale), Dezai, Figliomeni, Tozzo (Soriano), Carubini, G. Foderaro, Vitolo, Zuppardo (Vigor Lamezia).