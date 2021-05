Taibi: “La Reggina ha un’ossatura importante. Sul futuro di Baroni…”

Il ds degli amaranto ai microfoni della Gazzetta del Sud: "Paura della retrocessione in Lega Pro? Non ci ho mai pensato, neanche per un momento".

Tempo di bilanci definitivi. Ai microfoni della Gazzetta del Sud, Massimo Taibi ha analizzato a fondo il campionato da poco passato agli archivi.

L’analisi in questione, parte proprio dal periodo buio. “Il momento più duro? Quello caratterizzato dalla serie di sconfitte consecutive. In quei momenti- si legge nello speciale in edicola oggi-devi essere bravo a non farti prendere dall’aspetto emozionale, dalla rabbia e dalla delusione. Bisogna restare lucidi, per trasmettere fiducia alla squadra e ad un gruppo di lavoro”.

Anche durante la ‘tempesta’ tuttavia, Taibi non ha mai pensato che la Reggina potesse retrocedere. “So che adesso sembra facile dirlo, ma non ci ho mai pensato, neanche per un momento. Sono sempre stato convinto che ci saremmo tirati fuori. In questi ragazzi ho sempre visto qualità tecniche ed umane, sapevo che era solo questione di tempo”.

Sul mercato di gennaio. “Sicuramente ha dato una mano importante, così come l’anno data i tanti calciatori che componevano la rosa già a settembre. A volte sento parlare di una Reggina composta solo da prestiti, e sinceramente non ne capisco il motivo né il fondamento. Questa squadra ha un’ossatura importante, fatta da calciatori di proprietà”.

La svolta del campionato. “Ho capito che ci saremmo rialzati presto, sin dal pareggio di Vicenza. Poi ci sono stati dei trampolini di lancio, come i successi di Pescara e di Ferrara. Il successo casalingo col Monza, invece, è stata la conferma definitiva di ciò che avevamo costruito”.

Sulla permanenza a Reggio, praticamente scontata dopo le dichiarazioni di Gallo. “Rispetto a quello che ha detto il Presidente, non c’è nulla da aggiungere. E’ una questione di professionalità e di rispetto dei ruoli. Le sue parole sono state fin troppo chiare ed esaustive”.

Poco da aggiungere, anche sul futuro di Baroni. “Anche in questo caso ha parlato il Presidente, dicendo che c’è una trattativa in corso ma ancora non c’è una firma. Da parte mia, posso solo unirmi all’immensa stima che il club ha verso Baroni, sia come uomo che come allenatore”.