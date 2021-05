Serie D girone I, 31^ giornata: risultati e classifica aggiornata

Perde in casa il Roccella

Vince nel finale con una grande rimonta il San Luca nella 31esima giornata di serie D girone I. Gli uomini di Ciccio Cozza con le reti di Leveque e di Carbone dal dischetto piegano il Marina di Ragusa, inizialmente in vantaggio. Sconfitta esterna per il Cittanova a Paternò, mentre il Roccella cede in casa all’Acireale. Questi i risultati e la classifica aggiornata di serie D girone I:

RISULTATI 31 ^ giornata SERIE D girone I:

Dattilo- Biancavilla 4-2

Paternò-Cittanova 2-1

Roccella-Acireale 0-1

FC Messina-Gelbison 1-0

Rende-Licata 0-0

San Luca – Marina di Ragusa 2-1

Troina-ACR Messina 0-4

Castrovillari –Rotonda 1-0

CLASSIFICA

Acr Messina 67

Fc Messina 63

Gelbison 57

San Luca 52 *

Acireale 50 *

Rotonda 43 *

Dattilo 42 ***

Castrovillari 40

Paternò 39

Biancavilla 38 **

Licata 38 *

Troina 36

Santa Maria Cilento 34 ***

Cittanova 33 *

Rende 31 *

Città di Sant’Agata 30 **

Marina di Ragusa 24 **

Roccella 16 *.