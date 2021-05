Sambiase, Fanello: “Contento per la vittoria, ai Playoff lotteremo fino alla fine”

Al termine del match tra Reggiomediterranea e Sambiase, il tecnico dei giallorossi Danilo Fanello ha commentato così la vittoria della sua squadra ai microfoni di RNP:

“Concludiamo questo mini-torneo al secondo posto e con una vittoria al cospetto di un grande avversario come la Reggiomediterranea. La squadra ha offerto un’ottima prestazione. La differenza reti a favore del Sersale e le occasioni da goal fallite oggi ci hanno impedito di terminare questo mini-torneo al primo posto, ma faccio comunque i complimenti ai miei ragazzi.”

OCCASIONI FALLITE – “L’unica sfumatura negativa della prestazione odierna è sicuramente la poca freddezza sotto porta in alcuni momenti chiave della gara, ma la squadra ha giocato nel complesso un’ottima partita e non posso che essere soddisfatto.”

AMBIZIONI PROMOZIONE – “L’obiettivo di tutte le otto partecipanti è sicuramente quello di andare in Serie D. La nostra è una squadra costruita per fare bene e cercheremo di lottare fino alla fine per onorare le aspettative di società e tifosi”.

san.ro.