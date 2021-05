Reggiomediterranea, Padin: “Felice per il goal, deluso per la sconfitta”

La punta argentina della Reggiomediterranea Franco Padin, al termine della partita contro il Sambiase, ha parlato ai microfoni di RNP: “Siamo delusi per il risultato finale. Non siamo riusciti ad ottenere i risultati sperati in questo mini-torneo, ma la squadra è consapevole della sua forza. Adesso ci aspettano i Playoff, contro il Lamezia sarà una partita dura ma daremo il massimo per vincere questo scontro diretto.”

PUNTI PERSI PER STRADA – “Oggi abbiamo giocato una grande partita, ma abbiamo commesso qualche errore di troppo e ne abbiamo pagato le conseguenze uscendo sconfitti. Non dobbiamo pensare al passato, la cosa importante in questo momento è rimanere concentrati e prepararci al meglio per la post-season.”

ISTINTO DEL GOAL – “Ho un buon feeling con tutti i miei compagni e questo mi aiuta molto. Sono contento di essere tornato e di aver ritrovato il goal, anche se purtroppo non è servito ad evitare la sconfitta. Ora testa alla sfida con il Lamezia.”

san.ro.