Eccellenza, sconfitta per la Reggiomediterranea: il Sambiase passa grazie a Fioretti

Termina 1-2 il match d’Eccellenza tra Reggiomediterranea e Sambiase. Partita frenetica ed emozionante quella del Longhi-Bovetto, con gli uomini di Misiti che collezionano la terza sconfitta in campionato. Un primo tempo equilibrato e giocato a ritmi altissimi da entrambe le squadre, ma al 13′ sono gli ospiti a passare in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Colosimo recupera il pallone respinto dalla difesa amaranto e mette in mezzo per Fioretti, che dopo essersi liberato dalla marcatura colpisce al volo e batte Morabito per lo 0-1 del Sambiase.

La Reggiomediterranea non ci sta e reagisce immediatamente, trovando al 17′ il goal che vale il pareggio con il solito Franco Padin, che da pochi passi deve solo spingere in rete il preciso filtrante basso di Lancioni. La Reggiomediterranea prova a sfruttare l’inerzia del goal nel tentativo di completare la rimonta, ma nel miglior momento dei padroni di casa il Sambiase raddoppia con Fioretti, assoluto protagonista del match con una doppietta, che di testa al 33′ minuto realizza il goal che vale l’1-2. A ridosso dell’intervallo sono ancora una volta gli ospiti a rendersi pericolosi in contropiede con Verso, ma a tu per tu con Morabito l’attaccante giallorosso fallisce una ghiotta occasione per chiudere i giochi già nella prima frazione.

Nella ripresa la Reggiomediterranea nonostante il dato favorevole sul possesso palla, non sono è riuscita ad impensierire la retroguardia del Sambiase, sempre attenta e lucida nel neutralizzare le azioni offensive avversarie. I giallorossi sfruttano la loro velocità per ripartire in contropiede e sorprendere la difesa amaranto in più occasioni, con Colosimo che impensierisce Morabito per ben due volte: al minuto 62′ con il tap-in sull’ottimo traversone dalla sinistra di Mandanaro e dieci minuti più tardi con una potente conclusione dai 20 metri, ma in entrambe le occasioni l’estremo difensore della Reggiomediterranea è bravo a chiudere lo specchio della porta. Nel finale il pallonetto di Mandanaro colpisce la parte alta della traversa e nega la gioia del gol all’attaccante del Sambiase, che nonostante le numerose occasioni fallite riesce a portare a casa i 3 punti.

Si conclude così il mini-torneo di Eccellenza per Reggiomediterranea e Sambiase: gli amaranto si classificano 6° e affronteranno la Vigor Lamezia ai Playoff, mentre il Sambiase si troverà di fronte la Palmese, in virtù del secondo posto conquistato con la vittoria odierna.

Santo Romeo