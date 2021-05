Eccellenza, ultimo turno stagione regolare: risultati e classifica finale. Da domenica i playoff

Si è disputata oggi l’ultima giornata della stagione regolare torneo (otto squadre partecipanti) di Eccellenza Calabrese. Vittoria interna del Locri contro il Soriano, blitz esterno della Vigor Lamezia che sbanca Scalea, sconfitte interne per Palmese e Reggiomediterranea (che perde contro il Sambiase). In base alla classifica finale, vengono anche assegnati gli accoppiamenti per i playoff validi per sancire la promozione in serie D e che prenderanno il via domenica prossima per concludersi con la finale giorno 13 giugno.

Risultati 7^ giornata:

Scalea-Vigor Lamezia 0-3

Locri-Soriano 1-0

Palmese-Sersale 0-2

ReggioMediterranea-Sambiase 1-2

Classifica Eccellenza (finale stagione regolare)

SERSALE 15

SAMBIASE 15

VIGOR LAMEZIA 14

LOCRI 9

SCALEA 8

REGGIOMEDITERRANEA 8

PALMESE 4

SORIANO 3