Serie D, il Cittanova all’esame Paternò

Il Cittanova si prepara ad affrontare la trasferta di Paternò, dopo il rinvio della partita contro il Dattilo.

Una squadra quella giallorossa che non vive un ottimo momento, dopo le due sconfitte di fila ( Troina – Catrovillari) ma i ragazzi di mister Infantino hanno dimostrato più volte di avere il carattere giusto per risollevarsi. Alla vigilia della 31^ giornata di serie D girone I, i pianigiani vogliono invertire la rotta. Non sarà facile contro un avversario ostico e collaudato come il Paternò che a differenza dei giallorossi arriva da 3 risultati utili consecutivi e forte del punto conquistato mercoledì, nella difficile trasferta esterna contro l’Acireale.

Celestino Casedonte