Serie A, il reggino Gaetano Massara Assistente in Sassuolo-Lazio

Secondo impegno nel massimo campionato italiano per l’arbitro reggino Gaetano Massara, che aveva debuttato in serie A il 19 febbraio scorso. Massara domenica sera scenderà in campo per l’incontro Sassuolo-Lazio, valido per l’ultima giornata di Serie A. Arbitro del match sarà Alessandro Prontera (sez. di Bologna). Bercigli e Massara gli assistenti, Rapuano il IV uomo. Al VAR ci sarà Massa, e Meli l’Avar.