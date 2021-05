Reggina Primavera, undici metri d’orgoglio: battuto lo Spezia

E’ successo veramente di tutto, nell’ultima sfida casalinga della Reggina Primavera. I ragazzi di Falsini, nonostante l’inferiorità numerica, si sono congedati dal Sant’Agata battendo lo Spezia per 2-1, grazie al penalty trasformato da Rao a tempo ormai scaduto. In precedenza, un Lofaro versione “Uomo Ragno” aveva neutralizzato i calci di rigore di Gaddini e Chietti.

Di seguito, il tabellino a cura di reggina1914.it.

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 21ª GIORNATA

REGGINA-SPEZIA 2-1

Marcatori: 2′ Provazza (R), 45’+1′ Nobile (S), 90′ rig. Rao (R).

Reggina (4-3-3): Lofaro; Scolaro, Rechichi, Irrera, Nemia; Carlucci, Traore (66′ Pannuti), Foti; Bezzon, Rao (91′ Mautone), Provazza (91′ Bongani). A disposizione: Ammirati, Spaticchia, Di Bella, Pavia, Tersinio, Perri, Costantino, Palumbo, Zinno. Allenatore: Falsini.

Spezia (4-3-3): Pucci; G. Scremin (77′ Gaeta), Nobile, Vietina, Gabelli (46′ Scieuzo); Pietra, Chietti (46′ Bellucci), Russotto; Afi (65′ Mariotti), Gaddini (65′ Giorgi), Leoncini. A disposizione: Dido, Ratti, S. Scremin, Sommovigo, Benvenuto, Sakho. Allenatore: Bonacina.

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Giuseppe Maiorino di Nocera Inferiore).

Note – Al 4′ Lofaro (R) para un calcio di rigore a Gaddini (S). Al 31′ Lofaro (R) para un calcio di rigore a Chietti (S). Ammoniti: Rechichi (R), Mariotti (S). Espulsi: al 30′ Bezzon (R) per doppia ammonizione, all. Falsini (R) per proteste. Recupero: 4’pt; 5’st. Calci d’angolo: 3-6.