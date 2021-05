FLASH: Reggina, il futuro di Baroni sembra sempre amaranto

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Reggio nel Pallone in queste ore, nonostante l’inserimento del Lecce, il futuro di Marco Baroni sembra essere ancora sulla panchina della Reggina.

In questo momento Baroni appare molto più vicino alla Reggina che al Lecce. Decisive, in tal senso, i prossimi giorni che potranno sciogliere ogni dubbio sulla conferma del tecnico toscano in amaranto.