Matteo Bottazzo (calciolecce.it): “Si, Baroni piace ai giallorossi”

Candidatura concreta. Il possibile futuro a Lecce di Marco Baroni trova riscontro anche tra i colleghi salentini.

ReggioNelPallone.it, ha ascoltato il parere di Matteo Bottazzo, giornalista del portale Calcio Lecce.

“Dai vari riscontri effettuati a partire dalla mattinata di oggi, posso confermare che Marco Baroni può essere tranquillamente inserito nella lista dei candidati per la panchina del Lecce, dopo l’esonero di Eugenio Corini. Magari non sarà l’unico, e di sicuro parlare di fumate bianche in arrivo o trattative in corso è quantomeno prematuro. Ma di sicuro è un profilo che piace, e molto, visti anche i suoi trascorsi in giallorosso da calciatore”.