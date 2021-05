Viola, c’è ancora da soffrire: Avellino vince e si porta sul 2-1

Dopo aver vinto le prime due gare dei playout al Pala Calafiore, la Viola Reggio Calabria fallisce la possibilità di brindare alla salvezza.

I neroarancio sono stati sconfitti in trasferta dalla Scandone Avellino, col punteggio di 87-82. Il quintetto di coach Bolignano ci ha provato fino alla fine, arrendendosi solo a pochi secondi dall’ultima sirena, quando Mascherpa (segnalatosi comunque tra i migliori) non è riuscito ad insaccare la tripla che avrebbe portato i reggini dal -6 al -3.

Dopodomani si giocherà dunque “gara quattro”, con inizio sempre alle ore 18:00. La Viola ha una nuova possibilità di chiudere il discorso, ma in caso di nuova sconfitta, tornerebbe in riva allo Stretto per disputare la quinta e decisiva partita.