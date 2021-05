Reggina, Gallo: “Taibi ha un altro anno di contratto

Durante la conferenza stampa allo stadio Granillo, il presidente della Reggina Luca Gallo ha affrontato anche la questione relativa alla permanenza del direttore sportivo Massimo Taibi in amaranto: “L’ho visto a Roma in settimana, abbiamo parlato per una ora. Taibi ha un contratto con la Reggina, non capisco di cosa dovevamo parlare se non di lavoro, di strategie, di mercato. Ha un contratto quindi non dovevamo parlare di altro, gettando le basi sul mercato”.