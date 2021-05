Eccellenza: allarme Covid in casa Locri, ma col Soriano si giocherà

L’emergenza Covid torna a fare capolino anche in Eccellenza. Alla vigilia della sfida contro il Soriano, valida per la penultima giornata, il Locri ha comunicato che alcuni tesserati amaranto sono risultati positivi al virus.

Il match contro i vibonesi, comunque non è a rischio. Di seguito, la nota apparsa sulla pagina facebook Ac Locri 1909.

AC Locri comunica che in settimana sono stati eseguiti dei giri di tamponi, sia antigenici che molecolari. L’esito ha determinato sei positività. Sono state attivate tutte le procedure del caso e contestualmente si comunica come la partita in programma domenica, contro il Soriano, si disputerà regolarmente.