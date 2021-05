Cosenza, Di Donna: “Guarascio aspetta notizie sui ripescaggi in B”

Retrocesso sul campo, il Cosenza spera di poter rientrare in B “dalla finestra”. A dichiararlo è Luca Di Donna, proprietario della “quattropuntozero”, sponsor dei lupi. La figura di Di Donna, era stata indicata riguardo i possibili successori di Guarascio, in caso di cambio ai vertici societari.

“Avevamo un incontro fissato per sabato, poi spostato a martedì, per incontrare Guarascio. Dalle stesse persone- ha dichiarato Di Donna ai colleghi di Cosenza Channel-ci è stato poi detto che Guarascio al momento non vuole più vendere perché in attesa di eventuale risvolti sui ripescaggi o su riforme della Serie B”.

A non cambiare idea invece, è la tifoseria organizzata. Anche oggi, sit in di protesta, cori e cartelli, accompagnati dagli ormai immancabili striscioni recitanti l’inequivocabile frase “Guarascio vattene”.