Eccellenza Calabria, domenica la penultima giornata: programma ed arbitri

L'elenco delle terne arbitrali, designate per dirigere le gare in programma domenica.

Tre squadre in corsa per il primo posto, a 180 minuti dal termine del “mini-torneo” di Eccellenza. Riguardo le quattro partite in programma domenica, spiccano i big match ReggioMediterranea-Sambiase e Scalea-Vigor Lamezia.

ECCELLENZA CALABRIA, 7^ GIORNATA

Locri-Soriano

Macrina di Reggio Calabria (Zangara di Catanzaro e Perri di Lamezia Terme)

Palmese-Sersale

Idone di Reggio Calabria (Piccolo di Vibo Valentia e Luccisano di Taurianova)

ReggioMediterranea-Sambiase

Lotito di Cremona (Varamo di Taurianova e Galluzzo di Locri)

Scalea-Vigor Lamezia

Fede di Rossano (Mazza di Reggio Calabria e Sergi di Reggio Calabria)

Classifica

12 Sambiase

12 Sersale

11 Vigor Lamezia

8 Reggiomediterranea

8 Scalea

6 Locri

4 Palmese

3 Soriano