Toscano a Tmw: “Cittadella brillante, il Venezia mi ha entusiasmato. Sul mio futuro…”

Il tecnico che ha riportato Reggio Calabria in serie B è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com.

Le cose quest’anno non sono andate come si sperava, ma non c’è dubbio alcuno sul fatto che Mimmo Toscano sia già entrato di diritto nella storia dei colori amaranto. L’allenatore reggino, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha detto la sua sul torneo cadetto.

“Il Cittadella ha lottato e fatto bene conquistando un grande risultato contro il Monza, l’ho visto in salute sia fisicamente che mentalmente. Il Monza per i calciatori che ha potrebbe ribaltare la situazione, ma vedo il Cittadella brillante. Nel calcio tutto è possibile, ma per il Monza è molto complicato”.

Prima ancora di conoscere il risultato di Lecce-Venezia, Toscano si era sbilanciato sui lagunari. “Per quello che ho visto durante l’anno e nei playoff il Venezia è la squadra che mi ha entusiasmato di più. Poi il calcio è imponderabile e magari vince chi è più pratico e cinico”.

Sul proprio futuro. “Guardo tante partite e tanti calciatori, aspettando che arrivi la situazione giusta per tornare in pista”.