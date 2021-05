Serie D, ufficiale l’annullamento dei playout: in Eccellenza solo le ultime 2

A poche giornate dalla fine del campionato di Serie D, la FIGC ha deciso l’annullamento dei playout, decretando che solo le ultime due classificate di ogni girone retrocederanno in Eccellenza, senza ulteriori spareggi. Tra le motivazioni, il ridotto numero di squadre promosse che non avrebbero coperto le 36 retrocessioni previste; inoltre, dati i continui slittamenti degli ultimi turni, con alcuni gironi che si concluderanno nell’ultima decade di giugno, si è preferito evitare ulteriori code ad una stagione già infinta.

Di seguito il comunicato ufficiale.

Il Consiglio Federale della FIGC riunitosi lo scorso 17 maggio, in deroga all’articolo 49 comma 1, lett. C che sancisce la retrocessione in Eccellenza delle ultime quattro squadre di ogni girone della Serie D, in via eccezionale, riguardo solo la stagione 2020/2021, ha deliberato che solo le ultime due classificate di ogni girone retrocederanno nei Campionati di Eccellenza.

Il Consiglio Federale ha così accolto la richiesta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti condividendone le motivazioni fondate sul ridotto numero di squadre che saranno promosse dai rispettivi Campionati di Eccellenza alla Serie D.