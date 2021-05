Serie D, riformulato il calendario del Girone I e decise le date dei recuperi

I tanti rinvii delle ultime due giornate hanno portato la LND ad un ulteriore slittamento dei turni conclusivi del campionato per alcuni gironi. Tra questi c’è il Girone I, alle prese con focolai Covid in tre club nelle ultime settimane (Biancavilla, Dattilo e Santa Maria del Cilento).

Domenica 23 maggio si disputerà regolarmente la 31^ giornata, così come previsto a seguito dell’ultima variazione. Slittano invece gli ultimi tre turni, previsti in precedenza per il 30 maggio, il 6 e il 13 giugno. Gli ultimi 270′ della stagione si giocheranno in appena una settimana, con la 15^ giornata il 13 giugno, la 16^ mercoledì 16 e la 17^ domenica 20.

Nel frattempo, la sosta dovrebbe consentire, salvo ulteriori rinvii, di recuperare le gare che mancano all’appello per completare il calendario, con ben 10 incontri in programma da mercoledì 26 maggio a mercoledì 9 giugno.

Serie D Girone I, tutte le date fino al termine della stagione

Domenica 23 maggio – 31^ giornata

Mercoledì 26 maggio – Rotonda-Acireale (27^), Marina di Ragusa-Dattilo (28^)

Domenica 30 maggio – Santa Maria del Cilento-Licata (27^), Dattilo-Città di Sant’Agata (29^), Roccella-Biancavilla (29^)

Mercoledì 2 giugno – Santa Maria del Cilento-Rende (29^), Biancavilla-San Luca (30^), Cittanovese-Dattilo (30^)

Domenica 6 giugno – Marina di Ragusa-Santa Maria del Cilento (30^)

Mercoledì 9 giugno – Santa Maria del Cilento-Città di Sant’Agata (31^)

Domenica 13 giugno – 32^ giornata

Mercoledì 16 giugno – 33^ giornata

Domenica 20 giugno – 34^ giornata